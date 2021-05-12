شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاحترازية تسيطر على احتفالات عيد الفطر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الدولة درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مع غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، طيلة أيام العيد.

ففى القاهرة، أعلن المحافظ خالد عبدالعال إلغاء الإجازات بجميع الأحياء ومديريات الخدمات، مع الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات، ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وطالب عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء، بالالتزام الشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أيام العيد.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خطة التأمين الطبى خلال فترة عيد الفطر، وقالت إن الخطة تشمل الدفع بـ2190 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة لـ11 لانش إسعاف نهرى، بجانب رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ، فضلًا عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة التنفيذ على مدار الساعة.

وأكدت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات، علاوة على وجود أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم، وتخصيص فرق للانتشار السريع حال حدوث أى طارئ أو حادث.

وأوضحت أنه تم ضبط وإعدام 223 طنًا و897 كيلو أغذية ومشروبات متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنّتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع المحافظات.

وكثفت وزارة النقل من إجراءات المتابعة فى مترو الأنفاق والسكة الحديد، مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالمتابعة الدقيقة وتشكيل غرف الطوارئ والتدخل الفورى لحل أى مشكلة تواجه الركاب.

وأوضحت الهيئة العامة للسكك الحديدية أن إجمالى عدد المقاعد الإضافية بلغ 61 ألفا و788 مقعدا، بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجه القبلى خلال فترة العيد فقط.

وأعلن أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه لا تغيير فى مواعيد رحلات رمضان خلال أيام العيد، وأن التشغيل العادى للمترو سيعود الأحد المقبل.

وأضاف أنه تمت زيادة عدد الرحلات بالخطوط الـ3 بإجمالى 1473 رحلة يوميًا، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل، مرورا بأوقات الذروة، والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مترو الأنفاق.