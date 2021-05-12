شكرا لقرائتكم خبر عن مياة الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس عادل عطية سعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.

وناشد عطية، المواطنين أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة.