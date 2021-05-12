شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث بترولي بالبقع الزيتية يغطي مناطق متفرقة من شواطئ شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، تلوثا بترويا بالبقع الزيتية الخام وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع اضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.

كما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة لبدء أعمال المكافخة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ.

وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسبق مع الهيئة العامة للبترول بإجراء مسح بحري للمنطقة. وتبين من البلاغ الذي تلقته وزارة البيئة رصد تلوث بترولي بالبقع الزيتية حيث قامت اللنشات البحرية بالإبلاغ برصد البقع الزيتية.

وأعلنت أجهزة وزارة البيئة الطوارئ للمتابعة والتنسيق مع هيئة البترول ومراجعة وجود أي بلاغات وعمل مسح ساحلي لرصد أي تلوث قبل امتداده لشواطئ للقري السياحية القريبة.

وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وارسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

كان جهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقي اخطار بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بالبحر الاحمر على مساحات متفرقة.