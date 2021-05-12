شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: بدء تطعيم سائقي التاكسي بشرم الشيخ بلقاحات كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن بدء تطعيم جميع سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ ضمن الخطة الموضوعة لتطعيم جميع العاملين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاربعاء، بمكتبه بشرم الشيخ بشرم بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان، والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء، واللواء خالد متولي المشرف على مركز العمليات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ان ذلك في إطار استكمال تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظة، مضيفاً أنه من المقرر تطعيم جميع العاملين بالمراكب واللنشات البحرية بشرم الشيخ وذلك حرصا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي، واستعداداً للموسم السياحي .وناشد محافظ جنوب سيناء جميع السائقين بالتعاون مع الفرق الطبية وإدارة مرور جنوب سيناء والالتزام بالتطعيم حرصاً على صحتهم.