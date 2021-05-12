شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: مكارم الأخلاق والثبات على الطاعة يجب أن يستمرا بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجب الاستفادة من مكارم الأخلاق التي اكتسبناها خلال شهر رمضان المبارك والاستمرار عليها فيما بعد انتهاء الشهر.

وأوضح علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مكارم الأخلاق والثبات على الطاعة يجب أن يستمرا طوال العام وليس في رمضان فقط.

وأشار إلى أن المسلم كان يستقبل إيذاء الآخرين خلال صومه بالجواب الحاضر في ذهنه «أنا صائم»، مضيفا أنه يجب سؤال أنفسنا: «هل استفدنا من خلق التحمل والصبر خلال صوم رمضان لِما بعده من شهور العام؟».