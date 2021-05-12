شكرا لقرائتكم خبر عن زي موحد وأحذية وعيدية لعمال النظافة في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية بتوفير زي موحد وحذاء لجميع عمال النظافة بطور سيناء وتوزيع العيديات عليهم، حيث التقى المحافظ بعدد من عمال النظافة التابعين لمجلس مدينة طور سيناء.

وأشاد المحافظ -بحسب بيان الأربعاء- بما يقومون به من أعمال تحت الشمس الحارقة وفي نهار رمضان للحفاظ على نظافة والمظهر الحضاري بمنطقة شارع 306 ومقصد العائلة ووجه بتوفير زي موحد وحذاء لعمال النظافة على مستوى المدينة وقام المحافظ بتوزيع عيدية العيد الفطر عليهم.

وناشد المحافظ مالكي المحلات بالمنطقة والمواطنين والزائرين ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه لتوفير أماكن الترفيه والمتنفس لأهالي المدينة والالتزام بوضع القمامة في الصناديق التي جرى توفيرها، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامتهم وصحتهم.