شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: عبور المواطنين من الأنفاق والكباري العائمة مجانًا أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قرارًا بالسماح بعبور المواطنين لكافة محاور العبور على قناة السويس التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وتشمل مرفق المعديات وسلسلة الكباري العائمة والأنفاق العملاقة أسفل القناة مجانًا، غدًا الخميس، وذلك لمشاركتهم فرحة العيد.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، الأربعاء، إن ذلك في إطار الدور التاريخي للهيئة بربط ضفتي القناة وتسهيل عبور المواطنين بمدن القناة الثلاث وذلك من الساعة الثانية عشرة غدًا الخميس، وحتى الثانية عشرة، الجمعة.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قدم مقترحًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للإسماعيلية، أمس لزيادة السفن العابرة لقناة السويس، بإنشاء قناتين جديدتين، تتمثلان في إنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ132 كيلو ترقيم قناة السويس، وكذلك توسعة قناة السويس من الكيلو 132 لـ162 توسعة 40 مترًا جهة الشرق، وتعميق من 166 قدما لـ72 قدمًا، وكذلك إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلومترات لتحسين الملاحة لقناة السويس لزيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس ليصل مرور السفن إلى 6 سفن في القناة بواقع 3 سفن في كل قناة، وذلك لتحسين عبور السفن، ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.