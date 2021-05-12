شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إتمام 74 دورًا في «البرج الأيقوني» بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 74 دورا بارتفاع 360 مترا بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأضاف، : «بلغت نسبة الإنجاز الإجمالى بالحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 92%، وتبلغ مساحة الحى 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وجارٍ تنفيذ 24130 وحدة سكنية به.

وأضاف أن نسبة تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للإنشاءات بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، تجاوزت 93%، وتبلغ مساحة الحى 885 فدانا.