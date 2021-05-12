شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تشجير «التبين» بـ3000 شجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال التشجير بمنطقة التبين، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وتحسين نوعية الهواء، والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة، من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وأوضحت فؤاد، أنه تم زراعة ٣٠٠٠ شجرة بشوارع منطقة التبين، حيث تم زراعة أشجار تيكوما وأكاسيا وبنجامينا، التى تتميز بقلة الاحتياجات المائية وقدرتها على امتصاص الملوثات.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم البدء في توفير عدد ٢٢٢ ألف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة والقرى التابعة لها.