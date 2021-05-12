تصدير 7700 طن ملح ومنتجات طبيعية ونترات أمونيوم من ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27932 طنا تشمل : 8185 طن حديد و 904 طنا سلفات صوديوم و 386 طن خشب زان و 2427 طن قمح و 12127 طن ذرة و 2200 طن كلوريد ايثلين و 6382 راس ماشية" عجول تسمين" بإجمالي وزن 1703 طن .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات" بطاطس و بنجر و فاصوليا و خرشوف و بقدونس و ملوخية و ورق عنب و فلفل و خضار مجمد مشكل" وحاصلات زراعية" برسيم و بصل وثوم وكركديه وحبة البركة وريحان وزعتر وقطن وكزبرة" و فواكه "برتقال و عنب و فراولة" يتم تصديرها إلى كل من الامارات والاردن ومالطا وسلوفينيا وإيطاليا واليونان والمانيا وهولندا والصين وكرواتيا وأمريكا وسنغافورة والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1181 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 182340 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1349 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و عدد 1 قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 16 حاويه 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5363 شاحنة .