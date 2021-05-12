شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ليلة العيد.. اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون غدًا الخميس، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء رسميًا أن اليوم الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان وغدًا الخميس هو أول أيام شهر شوال.

وتعتبر ليلة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى من الليالى التى يستحب ويستجاب فيها الدعاء لأنها من الليالى المباركة، وورد أن يقول المسلم في أعقاب صلوات المغرب والعشاء وعقب صلاة العيد: "اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لا إلـهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ".

كما أن لليلة العيد فرحة خاصة لما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: “للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه".

دعاء اخر ليلة في رمضان أو دعاء ليلة العيد لم يرد فيه أدعية ثابتة ولكن للمسلم أن يدعو ما يشاء من الدعاء مثل:

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يا رب فرحة وسرور علينا جميعا بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك.

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب ويا مجرى السحاب اسألك فی هذا اليوم ان ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب واجمعنا بكل من نحب وهون علينا كل صعب واجعل أيامنا عيد ويومنا سعيد وعمرنا مديد واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هما مخرجا.

اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوى والإيمان يا كريم يا منان يا واسع الغفران.