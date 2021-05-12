شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، التعقيم شعار المرحلة.. عيد الفطر وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة.. المحافظات ترفع درجة الاستعداد.. «الصحة» تدفع ب 2190 سيارة إسعاف مجهزة.. وانتشار أمنى بربوع الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ التعقيم شعار المرحلة.. عيد الفطر وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة.. المحافظات ترفع درجة الاستعداد.. «الصحة» تدفع ب 2190 سيارة إسعاف مجهزة.. وانتشار أمنى بربوع الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر

ـ تطعيم ما يزيد على 90 % من العاملين بفنادق شرم الشيخ.. والمناطق السياحية «آمنة»

ـ الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.. السيسى يتلقى اتصالات هاتفية من أمير الكويت وولى عهد أبو ظبى وملك البحرين.. ويتبادل الاتصالات الهاتفية مع رؤساء الجزائر وتونس

ـ «عيدية الرئيس» لأسر شهداء الأطقم الطبية

ـ المدينة تحولت من بيوت متهالكة لمساكن فندقية.. «الخارجة».. حكاية مدينة أصابتها سهام التطوير

ـ 7 سنوات من الحكم والنمو لازال مستمراً.. 24 مليار دولار زيادة فى أرصدة الاحتياطي الأجنبى فى عهد الرئيس السيسى

ـ «المالية»: 250 مستوردا انضموا إلى نظام التسجيل الجمركى المسبق الجديد

ـ البترول: زيادة أعداد محطات تقديم خدمات الغاز للسيارات ل 1000 محطة بنهاية 2021

ـ يونيو.. «التعليم» تفتح باب التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى



