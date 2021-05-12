شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة مهنئا بعيد الفطر: دعونا نستمد الإلهام من قيم شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، رسالة تهنئة إلى المسلمين حول العالم بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أحر تمنياتي لكل من يحتفل بعيد الفطر. مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، دعونا نستمد الإلهام من قيم التعاطف والوحدة والتعاطف التي يتم الاحتفال بها خلال هذا الشهر الكريم".



امين الامم المتحدة على تويتر

وأعلنت 3 دول إفريقية هى مالى والنيجر وكوت ديفوار، أن اليوم الأربعاء، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وأن أمس الثلاثاء كان هو المتمم لشهر رمضان الكريم.

ووفقا لمركز الفلك الدولى، عبر حسابه على تويتر، فإن دول النيجر وساحل العاج ومالى، أعلنت أن اليوم الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه من الناحية العلمية هذه الرؤية غير صحيحة لأن القمر غرب قبل الشمس اليوم فى النيجر وساحل العاج، ولأن الاقتران السطحى حدث بعد غروب الشمس.

وتابع مركز الفلك، بهذا يكون عيد الفطر هو يوم الخميس 13 مايو فى غالبية دول العالم الإسلامى، ويوم الأربعاء 12 مايو فى ثلاث دول، ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 14 مايو فى بعضها، وذلك بحسب نتائج التحرى فى الدول التى سيكون اليوم هو يوم 29 رمضان فيها.