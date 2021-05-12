شكرا لقرائتكم خبر عن دليك لقضاء العيد بدون مشاكل صحية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء شهر رمضان يهل علينا عيد الفطر 2021 ، ولكن للعام الثانى على التوالى يتم الاحتفال به فى ظل اجراءات احترازية للوقايه من وباء كورونا.

وللاحتفال بالعيد بدون مشاكل صحية، من المهم أن تتجنب بعض الأطعمة وأن تضع في اعتبارك أشياء معينة إذا كنت لا تريد إفساد متعتك بالعيد وفقا لتقرير لموقع only my health.

ويقدم الإنفوجراف التالى بعض النصائح المفيدة للمساعدة في الحفاظ على صحتك في العيد: