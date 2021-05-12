شكرا لقرائتكم خبر عن التكبيرات 7 دقائق والخطبة 10 دقائق.. اعرف ضوابط صلاة عيد الفطر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى المسلمون غدا صلاة عيد الفطر المبارك، في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، وذلك وفقا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

”الخليج 365” يوضح خلال النقاط التالية ضوابط صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.