شكرا لقرائتكم خبر عن عبور المواطنين من أنفاق قناة السويس والكبارى العائمة مجانا أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قرارًا بالسماح بعبور المواطنين لكافة محاور العبور على قناة السويس التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وتشمل مرفق المعديات وسلسلة الكباري العائمة والأنفاق العملاقة أسفل القناة مجانًا، غدًا الخميس، وذلك لمشاركتهم فرحة العيد.

وقالت هيئة قناة السويس فى بيان لها، إن ذلك في إطار الدور التاريخي للهيئة بربط ضفتي القناة وتسهيل عبور المواطنين بمدن القناة الثلاث وذلك من الساعة الثانية عشر صباح غدًا الخميس، وحتى الثانية عشر صباح الجمعة.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قدم مقترحًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته للإسماعيلية، أمس لزيادة السفن العابرة لقناة السويس، بإنشاء قناتين جدد، يتمثلان فى بإنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ132 كيلو ترقيم قناة السويس، وكذلك توسعة قناة السويس من الكيلو 132 لـ162 توسعة 40 مترًا جهة الشرق، وتعميق من 166 قدما لـ72 قدمًا، وكذلك إنشاء قناتين جدد بطول 10 كيلو مترات لتحسين الملاحة لقناة السويس لزيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس ليصل مرور السفن 6 سفن فى القناة بواقع 3 سفن فى كل قناة، وذلك لتحسين عبور السفن، ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.