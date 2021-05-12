شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الطب الوقائى": إصابات كورونا ستبدأ فى الانخفاض نهاية شهر مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستبدأ فى الانخفاض خلال نهاية شهر مايو الجارى، موضحا أن مصر الآن تمر بمرحلة التحكم فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد القرارات الهامة التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المقاهى والمولات والمحال، حيث أصبح هناك تحكم فى الإصابات.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المستشفيات أصبحت جاهزيتها على أعلى مستوى، موضحا أن هناك 350 مركز تطعيم قابلين للزيادة بجانب مركز التطعيم في أرض المعارض وهو مركز يضم 75 عيادة يستهدف 10 آلاف مواطن فى اليوم الواحد، مناشدا المواطنين بالإسراع في تسجيل بياناتهم وأخذ اللقاح، متابعا: بعض المواطنون يسجلون ولا يذعبون وبعضهم يذهب في مواعيد غير المواعيد التى خصصت لتطعيمهم.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إلى أن هناك 2 مليون و800 ألف سجلوا فى موقع التطعيم بلقاحات كورونا، وتم تطعيم مليون و34 ألف جرعة، لافتا إلى أن معدل التطعيم يسير بصورة جيدة ونأمل فى تطعيم عدد أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا فى ذات الوقت أن تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا مستمر فى العيد، قائلا: مستمرون بالتطعيم في العيد ووزارة الصحة ليس لها إجازة.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إلى أنه خلال شهر يونيو سيكون شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة سينوفارم أنتجت جرعات من لقاح كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة خلال هذا العام.