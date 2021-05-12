شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 1.7 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها وصول أضخم شحنة من لقاح "استرازينيكا" ضد كورونا بواقع 1.7 مليون جرعة قادمة من ألمانيا إلى مصر، إضافة إلى مواعيد صلاة عيد الفطر، وتراجع أسعار الذهب جنيهين.

وفيما يلي موجز أخبار مصر..

مطار القاهرة يستقبل اليوم 1.7 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"

يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أضخم شحنة من لقاح "استرازينيكا" ضد كورونا بواقع 1.7 مليون جرعة قادمة من ألمانيا، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. القادة العرب يدعون الله بأن يعيده على شعوب المنطقة بكل سلام وأمن واستقرار

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك مع قادة الدول العربية، حبث عبر الجميع عن خالص تمنياته بأن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار واليُمن والبركات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة.. اعرف الخطوات كاملة.. فيديو

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، والتى استعرضت الخطوات الكاملة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها وعيار 18 بـ675 جنيها

هبطت أسعار الذهب في السوق المصرى قبل قليل بقيمة جنيهين فقط فى التعاملات الآن، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب من 1836 دولار إلى 1824 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وهو ما ينعكس على السوق المصرى.

لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة.. كيف يتم تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية والدرجات اللازمة للترشح؟.. قانون الخدمة المدنية ميز صغار السن.. و4 معايير للاختيار والتفضيل بين المرشحين

حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة معايير لتفصيل الموظفين المرشحين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وذلك وفقا للدرجات الحاصل عليها الموظف من خلال لجنة القيادات والتي تقوم بالاختيار النهائي بين المرشحين وفقا للدرجات التي حصل عليها وفقا لكل معيار.

استخراج 30 صامولة ومغناطيس من معدة طفلة بمستشفيات جامعة الزقازيق

نجح الفريق الطبى فى قسم جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق فى إنقاذ طفله عمرها عام ونصف حضرت بها والدتها للقسم فى حالة لا يرثى لها تشكو من معاناتها بالقئ والآم فى البطن منذ ما يقرب من الأسبوع ليهرع بها الأطباء، وبعمل عدة أشعات تبين وجود جسم غريب داخل البطن، فقرروا خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

تعرف على مواعيد صلاة العيد فى المحافظات (إنفوجراف)

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الأربعاء، 12 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

واقعة الكفن فى عين شمس.. القبض على 8 متهمين أجبروا خصومهم على حمل الكفن تحت تهديد السلاح وتصويرهم.. الضحايا: أجبرونا على تقبيل قدم والدتهم وحاصرونا بالسلاح بعدما استدرجونا بزعم الصلح على خلاف قديم.. فيديو وصور

نجحت الداخلية في ضبط المتورطين في واقعة الكفن بالقاهرة، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتهديد آخرين وإجبارهم على تقديم أكفانهم بسبب خلافات بينهم .

مستشار النمسا يخضع للتحقيق بتهمة الشهادة الزور وتوقعات بحبسه 3 سنوات

بدأ مكتب المدعى العام الاقتصادى بالنمسا، تحقيقاً ضد المستشار الاتحادى سيباستيان كورتز ومدير مكتبه برنارد بونيلي، على خلفية تقديمه شهادة كاذبة مزعومة فى قضية فساد أمام لجنة إيبيزا.

تعرف على أول دولة تعلن خلوها من كورونا بعد نجاح حملة التلقيح بالكامل

أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ أنها سجلت رقما قياسيا عالميا في التلقيح ضد كورونا بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى، حيث فاقت حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات، وفقا للمسئولين بها.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة لـ 56 شهيدا بينهم 14 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 56 شهيدا من بينهم 14 طفلا و5سيدات و335 إصابة.

مفاجأة.. 4 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم .. وطقوس غريبة (فيديو)

تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول الدول التي تحتفل بعيد الفطر اليوم في ظل احتفال دول أخرى بعيد الفطر غدا، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نهال كمال.

طقس أول يوم العيد.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس أول أيام العيد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

أحمد حلمى مستعينا بكاريكاتير الخليج 365: تشرفت باختيارى ضمن ركاب قطار "الاختيار2"

أعرب النجم أحمد أحلمى، عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أحداث مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالى، مستعينا بالكاريكاتير الذى نشره الخليج 365، الذى ألقى الضوء على مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة.

تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

صرح مصدر مقرب من عائلة سمير غانم، لـ"الخليج 365"، بأن النجمة دلال عبد العزيز حالتها الصحية فى تحسن، وتستخدم جهاز الأكسجين فى أضيق الحدود حالياً، ولا تحتاجه بشكل كامل، وأن الأطباء قرروا إبقاءها فى المستشفى لحين الاطمئنان عليها وتعافيها بشكل كامل من فيروس كورونا، وأنها ما زالت تتلقى بروتوكول العلاج.

الأهلي يدخل الفقاعة الطبية 3 أيام قبل السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي الفقاعة الطبية لمدة 3 أيام قبل مشاركته في بطولة السوبر الأفريقي خلال أواخر مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي وذلك وفقاً لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

بوفون فى الطريق إلى برشلونة بعد الرحيل من يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب جيجي بوفون حارس مرمي فريق يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام إلى برشلونة، بعد انتهاء مشواره مع السيدة العجوز نهاية الموسم الجاري 2020-2021.