بعد قليل.. 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" تصل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، أضخم شحنة من لقاحات كورونا أسترازينيكا بواقع 1.7 مليون جرعة، قادمة من ألمانيا، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من أمانها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر وصول الشحنة إلى مطار القاهرة في تمام الـ5:40 مساءً على متن رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا، الرحلة رقم LH580، والقادمة من فرانكفورت الألمانية، وتقدر بحوالي 6 أطنان من لقاح أسترازينكا، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.