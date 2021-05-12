"أجبرونا على تقبيل قدم والدتهم".. تفاصيل جديدة في واقعة "فيديو الكفن" بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت التحقيقات تفاصيل الواقعة التي جرت في منطقة عين شمس، وعرفت "بفيديو الكفن"، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية 8 أشخاص في الواقعة ولا تزال تبحث عن 3 آخرين.

وقال أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو "م.ط"، في التحقيقات إن المتهمين أرغموه على تقبيل قدم والدتهم كنوع من الإذلال والإيذاء النفسي، بعدما فاجئوه ووالده وعمه برفع الأسلحة في وجههم بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهمين في منطقة عين شمس.

وأضاف أن سبب الخلافات تعود إلى نحو 5 أشهر حينما استضاف المتهمين في القضية في المركبة الخاصة به، وطالبوا بتشغيل أغنية أعدت خصيصا لعائلتهم للتباهي بيها، إلا أن مسؤول المركب رفضت تشغيلها باعتبارها نوع هابط من الأغاني ولا تليق بتقاليد المركب.

وتابع "م. ط" أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المتواجدين بالمركب جميعهم، ما أدى إلى تدخل الأمن الخاص بالمركب وإصابة أشخاص من العائلة.

وأشار إلى أنه توجه مع عمه ووالده إلى مكان تواجد المتهمين في منطقة عين شمس وفوجئوا بإحاطهم بأسلحة نارية وإجبارهم على تقديم الكفن وتقبيل قدم والدة المتهمين وتصويرهم بالهواتف المحمولة.

ولا تزال النيابة تحقق في القضية على أن تصدر قرار بشأن المتهمين.