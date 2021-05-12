ألقوه من الطابق الثاني.. تفاصيل شروع متهمين في قتل صاحب مكتب ديكور بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 70725 لسنة 2018 تفاصيل قيام المتهم "و. ف" بالشروع في قتل المجني عليه حسام فؤاد، صاحب مكتب ديكور بدائرة قسم الهرم.

وحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين "و. ف" وشقيقه وآخرين مجهولين شرعا في 3 سبتمبر 2017 بدائرة قسم شرطة الهرم في قتل المجني عليه حسام الدين محمد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا العدة للوصول لغايتهم بأن حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيضًا "شومة" وتوجهوا صوب منزله، وما أن وصلوا لمحل سكنه انتحلوا صفة كاذبة زورًا وبهتانًا - ضباط شرطة بمباحث الكهرباء - لإتمام جريمتهم.

وأضافت النيابة أنهم طرقوا الباب كرجال ضبط فرفض السماح لهم بالدخول، فدفعهم إلى كسر باب شقته، وما أن لاح أمامهم حتى انقضوا عليه كباحث عن فريسته وتعدوا عليه بالضرب المُبرح، حاملين إياه إلى الأعلى ليسقط على قطة رخامية، ثم ألقوه من شرفة منزله بالطابق الثاني إلى أسفل العقار، لكن خاب أثر جريمتهم بتدارك الضحية العلاج.

كما نسبت النيابة للمتهمين جناية أخرى اقترنت بالأولى وهي سرقة المال المنقول للمجني عليه (5 إيصالات أمانة) كرهًا عنه، بالإضافة لإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية، كما انتحلا صفة ضباط شرطة بمباحث الكهرباء خلال تقديم أنفسهم للمجني عليه حسام الدين فؤاد.

وعن سبب الخلاف مع المتهمين، قال حسام فؤاد، صاحب مكتب ديكور في شهادته، إنه اتفق مع المتهمين الأول والثاني على بناء عقار بهضبة الأهرام، ودفع إليهما مبلغا ماليًا مقابل ذلك البناء وتحصل في مقابل ذلك على 5 إيصالات أمانة كضمان، وبمرور الوقت تبين مشكلة في البناء فطلب رد المبالغ خاصته إلى أنهما رفضا ذلك حتى فوجئ فطرقهما على بابه والشروع في قتله.

وحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهلال الأحمر، فإن المجني عليه دخل المستشفى في 3 سبتمبر 2017، وبه كسور متعددة بالجسم أعلى عظمة العضد اليسرى وأعلى عظمة الفخذ الأيسر والقدم اليمنى واليسرى وعظمة الردفة اليمنى والفقرة العنقية الرابعة بالعمود الفقري وهبوط حاد بضغط الدم، وبعد علاجه خرج من المستشفى في 17 نوفمبر 2017.

وقال المجني عليه حسام فؤاد لمصراوي، إن المتهم ألقاه من الطابق الثاني، وانتحل صفة ضابط شرطة بمباحث الكهرباء بالإضافة لسرقة بعض الأشياء منه، نافيًا ما ورد في طلب مقدم من دفاع المتهم بأنه اتهم في أي قضايا سابقة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة تواصل محاكمة المتهمين بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.