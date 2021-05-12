المعاينة: السرعة الزائدة وراء انقلاب ناقلة سولار بمحور الضبعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال ملابسات حادث انقلاب ناقلة سولار بمحور الضبعة، اليوم الأربعاء.

وتبين أن السرعة الزائدة وعدم التزام السائق بالسرعة المقررة أثناء سيره بمنزل تسببت في انقلاب السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني.

ويعكف رجال الدفاع المدني على استخراج جثة السائق بعد احتجازها داخل كابينة السيارة بعد انقلابها بمحور الضبعة، الأربعاء.

واستعان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بونش للمساهمة في استخراج الجثة حيث سجلت المعاينة المشهد "السائق محشور داخل الكابينة".

كما تبين أن الوفاة ناتجة عن اصطدام عجلة القيادة "الدركسيون" بصدر السائق فضلا عن "السقف اتطبق عليه".

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بانقلاب ناقلة سولار على الطريق المشار إليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث رفقة رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وتبين بالفحص المبدئي أن ناقلة سولا تحوي أكثر من 50 طنا قادمة من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق وتسرب حمولة السيارة بالطريق، ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة آثار السولار باستخدام الرمال.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.