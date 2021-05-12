الاقتصادية تبرئ متهمًا من الانضمام لعصابة خطف المصريين بليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات الاقتصادية بجلسة الإثنين 10 مايو، ببراءة المتهم كمال رجب صالح في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة الانضمام لتشكيل عصابي لخطف المصريين العاملين بدولة ليبيا وطلب فدية من أهليتهم والتعامل في النقد الأجنبي بدون تصريح.

وترافع المستشار ميشيل حليم، عن المتهم الثاني عشر كمال رجب بعد تقديم طلب بإعادة إجراءات محاكمته بعد صدور حُكم غيابي بسجنه 7 سنوات.

وخلال المحاكمة، طلب "حليم" مناقشة ضباط الأموال العامة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة لمناقشة مُجري التحريات لتمييز شخص موكله عن باقي المتهمين بالجلسة، وهو ما عجز عنه الضابط مُجري التحريات، بحسب الدفاع.

كما واجه دفاع المتهم مجري التحريات بتحريات قسمي شرطة المرج والمطرية والتي أثبتت أنه لم يسبق للمتهم إقامته بدائرة القسمين من قبل وهو عكس ما جاء بتحرياتهم.

ودفع "حليم" بخلو الأوراق من حالة التلبس أو إحراز أو عملات أو أوراق تحويلات تخص موكله.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة 11 متهمًا بالقضية بالسجن 7 سنوات غرامة 2 مليون جنيه.