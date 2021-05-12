50 طنا على الطريق.. مصرع سائق في انقلاب ناقلة سولار بمحور الضبعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه في انقلاب ناقلة سولار أعلى محور الضبعة، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بانقلاب ناقلة سولار على الطريق المشار إليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث رفقة رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وتبين بالفحص المبدئي أن ناقلة سولا تحوي أكثر من 50 طنا قادمة من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق وتسرب حمولة السيارة بالطريق، ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة آثار السولار باستخدام الرمال.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.