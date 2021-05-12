شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى القرين المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، بالمرور على مستشفى القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بها، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وكذلك التأكد من توافر القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضى، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته.

وحرص وكيل الوزارة خلال زيارته على الاستماع إلى المرضى بقسم الكُلى الصناعية، وقام بتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، فضلا عن التأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الصحية والبيانات الطبية للمريض بالتذكرة الخاصة به، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية في الأقسام الحرجة، واطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بكافة أقسام المستشفى.

وفي لفتة إنسانية قام وكيل الوزارة، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير الإدارة الصحية بالقرين، بزيارة أسرة المرحوم الدكتور أبوهاشم إسماعيل مدير مستشفى القرين السابق، لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بجهود المغفور له، وتفانيه في أداء عمله خلال فترة توليه المنصب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.