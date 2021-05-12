شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تستعد للعيد بإجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن اتخاذ المحافظة عدداً من الإجراءات الإستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ خلال أيام العيد ومنع التجمعات والإلتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك، مطالبًا بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، لافتاً أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى إتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وذلك طبقاً للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، مطالباً الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع تجمعات الدراجات النارية لما تمثله من خطورة والتعامل معها بمنتهى الحزم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان انتظام تقديم الخدمة الصحية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على مستوى المحافظة بشكل جيد، مشيداً بالجهود التي تبذلونها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضى حتى تمام الشفاء.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات مشتركة تضم مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وتكثيف الحملات على وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي .

وأشار المحافظ أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة أنحاء المحافظة خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا، موجهاً رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة من خلال ٣ ورديات مع تكثيف العمل الليلي من أجل إنجاز الأعمال.