شكرا لقرائتكم خبر عن رصد تلوث بترولي بالقرب من شواطئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة شعاب أبوملح وبيوض شمال الجونة بالبحر الأحمر تلوثا بترويا بالبقع الزيتية الخام وذلك على مساحات متفرقة من المياه وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى، وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.

وتبين من البلاغ الذي تلقته وزارة البيئة رصد تلوث بترولي بالبقع الزيتية في منطقة بيوض شمال الجونة على بعد مسافة نحو ٣ ميل بحري بمساحة تقريبية بطول ١٠٠ متر وعرض ٥٠ متر حيث قامت اللنشات البحرية بالابلاغ من مواقع منطقة شعاب ابو ملح وشعاب بيوض برصد نفس المشاهدات.

وأعلنت أجهزة وزارة البيئة الطوارئ للمتابعة والتنسيق مع هيئة البترول ومراجعة وجود أي بلاغات وعمل مسح ساحلي لرصد أي تلوث قبل امتداده لشواطئ للقري السياحية القريبة.

وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

كان جهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقي اخطار بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بالبحر الاحمر على مساحات متفرقة.