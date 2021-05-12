شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تطهير وتعقيم مساجد القصير استعدادا لعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، إدارة الأوقاف، بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المساجد المحددة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن المتابعة المستمرة للتعليمات الوزارية المتضمنة متابعة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر ، ومحاسبة الغير ملتزمين بالإجراءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.و أكد مدير إدارة الأوقاف بالقصير، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم تعقيم المساجد باستمرار ، مشيرا إلى أن المساجد المقررة على إستعداد تام لإستقبال المصليين غدا الخميس اول أيام العيد .

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن ضوابط صلاة العيد التى تتضمن فتح المساجد الكبرى قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة أيضا بعشر دقائق، وشملت الضوابط المنظمة عدم دخول المصليين المسجد الا بعد التأكد من ارتدائهم الكمامات الواقية و الإلتزام بالتباعد الإجتماعى وإحضار المصلى الشخصى وفتح مصلى السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة تابعة للمديرية.