شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: اختيار مصر نائبًا للرئيس في اجتماع اللجنة الحكومية بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بشأن الاجتماع الافتراضي للجنة الحكومية الدولية (اجتماع فئة ثانية) الخاصة بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح، والذي نظمته اليونسكو خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو 2021.

وأفاد التقرير بأن جمهورية مصر العربية تم اختيارها (نائبا للرئيس) لهذا الاجتماع وممثلا للدول العربية، حيث تم اختيار د. عصام خميس عضو مجلس سياسات التعليم العالي والبحث العلمي وعضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة باليونسكو، ود. صلاح عبية مدير مركز الفوتنيات للمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمستشار عمرو عبدالله عضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو، لتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الاجتماع.

شارك في هذا الاجتماع خبراء ممثلون لحكومات الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو والأعضاء ‏المنتسبين لليونسكو، ويعد هذا الاجتماع تحضيريا ليتم من خلاله وضع اللمسات النهائية لتوصية العلم المفتوح قبل أن تعرض على المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ41 والذي ستنعقد في نوفمبر 2021.

وفي كلمته، أعرب المستشار عمرو عبدالله عضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو عن سعادته لاختيار مصر نائبًا لرئيس المنطقة العربية لهذا الاجتماع، فضلًا عن الجهد المبذول من أمانة اليونسكو في مساعدة الدول الأعضاء بالمنظمة على صياغة هذه التوصية (العلم المفتوح)، مؤكدًا على أن مصر تؤيد هذه المبادرة بشكل كامل وشاركت بنشاط في صياغة هذه التوصية، من خلال فريق خبراء، وكذا باستضافة المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يشكل أولوية في المنطقة العربية، مضيفًا أن مصر نظمت أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة وورش عمل بخصوص توصية العلم المفتوح.

وأضاف عضو الوفد الدائم لمصر لدى اليونسكو أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة نجحت في الحصول على تمويل لمشروع بعنوان «دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في الدول العربية» وذلك على برنامج المساهمة للمنظمة اليونسكو لعامي 2020 – 2021، ليتم تنفيذه على المستوى الإقليمي في الدول العربية، مؤكدًا على أن أهمية هذه التوصية لا تكمن فقط في محتواها ولكن أيضًا في توقيتها الذي يتزامن مع جائحة صحية غير مسبوقة مقترنة بتطور هائل في استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفي الوقت نفسه، أطلقت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، الاستبيان الخاص بالعلم المفتوح بالمنطقة العربية، إلكترونيًا خلال الفترة من ٢ مايو ٢٠٢١ حتى ٢ يونيو ٢٠٢١، والذي يعد بمثابة المرحلة الأولى من المشروع الإقليمي «دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في المنطقة العربية»، ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو 2020-2021، حيث إنه من المقرر أن تتم مناقشة وتحليل نتائج هذا الاستبيان خلال اجتماع خبراء إقليمي يعقد بجمهورية مصر العربية يوم 29 يونيو 2021، بهدف تبادل الخبرات ووضع توصيات بشأن التحديات الخاصة بالعلم المفتوح في الدول العربية.