شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية لـ12 عروسًا من الأيتام وغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع وتسليم أجهزة كهربائية منزلية حديثة لـ 12 عروسًا من الأيتام وغير القادرين عبارة عن ثلاجة 10 أقدام وبوتاجاز وغسالة ضمن مبادرة «الناس لبعضهم»، مقدماً التهنئة للعرائس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأيضاً قرب زفافهن السعيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني من أجل التخفيف عن البسطاء غير القادرين لرسم البسمة والفرحة على وجوههم ولاسيما مع استقبال عيد الفطر المبارك من خلال تقديم المساعدات المختلفة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، موضحاً أن مبادرة «الناس لبعضهم» حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الاجتماعية والمادية والطبية، حيث تم خلال شهر رمضان تقديم 25 طن مواد غذائية لعدد ألفى أسرة، بجانب تقديم 3 آلاف وجبة ساخنة، وسداد مديونيات لعدد 90 أسرة.

كما تم أيضًا صرف روشتات علاج لـ 63 حالة مرضية مزمنة، مع صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد ٧٥٠ مواطنًا والمساهمة في إعاده تأهيل 3 منازل تعرضت للحريق بمنطقتى أبوالريش والكوبانية.

وأضاف محافظ أسوان أن المبادرة نجحت أيضاً في توقيع الكشف والفحوصات الطبية لـ 286 حالة لحالات مرضية مختلفة، والتدخل الجراحى لـ 16 حالة، وتوفير 14 حضانة، بالإضافة إلى دعم مرضى العزل المنزلي لمصابى فيروس كورونا بأسطوانات أكسجين لعدد 153 مريضًا، وكذا تقديم 15 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم وطفلتين مصابتين بالشلل الرباعي، علاوة على تقديم كسوة العيد لعدد 100 طفل يتيم.