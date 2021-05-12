شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى الأحد الموافق 16 مايو 2021، وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على عمال وشعب مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مِثلي هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلى 16 مايو الجاري في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.