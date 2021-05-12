شكرا لقرائتكم خبر عن منع زيارات المقابر خلال عيد الفطر بأحد مراكز الأقصر للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم غلق المقابر بمركز أرمنت وجميع القرى التابعة له، بدءا من اليوم وخلال أيام عيد الفطر المبارك وحتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأكد عاشور أن المقابر ستكون مفتوحة فقط أمام حالات الدفن للمتوفين مع منع الأعداد الكبيرة؛ منوها على أنه تم التنبيه منذ أمس بالتنسيق مع ادارة الاوقاف في جميع المساجد عقب كل صلاة بالتنبيه على منع زيارة المقابر خلال أيام العيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.