شكرا لقرائتكم خبر عن "تل أبيب تحترق" أبرزهم.. أحداث فلسطين تسيطر على ترند تويتر بـ5 هاشتاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت أحداث العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى الأراضى الفلسطينية، على قائمة ترند موقع تويتر فى مصر، حيث جاءت قائمة الترند بترتيب الهاشتاجات الداعمة للقضية الفلسطينية، #GazaUnderAttack، #WeStandWithPalestine، #IsraeliTerrorism، #تل_ابيب_تحترق، #فلسطين_تنتقض.



هاشتاجات فلسطين

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، على مؤازرة الشعب الفلسطينى ودعم قضيتهم، والدعاء لهم، مستعرضين أهم أحداث العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الأعزل خاصة استشهاد الأطفال.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 56 شهيدا من بينهم 14 طفلا و5 سيدات و335 إصابة.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فى حى الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.



