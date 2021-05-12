شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اليوم 1.7 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أضخم شحنة من لقاح "استرازينيكا" ضد كورونا بواقع 1.7 مليون جرعة قادمة من ألمانيا، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل الشحنة إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 5:40 مساء على متن رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا الرحلة رقم LH580، والقادمة من فرانكفورت الألمانية، وتقدر حوالى 6 طن من لقاح أسترازينكا، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.