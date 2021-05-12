شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات مدينتي نويبع وطابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً، الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ لمناقشة مشروعات مدينتي نويبع وطابا وتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ورؤساء مدن نويبع وطابا، ومديري الجهات والمديريات المعنية، منطقة تعمير جنوب سيناء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والأسكان، والموارد المائية والري، والصحة، والأبنية التعليمية، والمرور، والحماية المدنية، وتطوير العشوائيات، والطرق والنقل.

أوضح المحافظ عن عقد تلك الاجتماعات بصفة دورية نصف شهرية لمتابعة كل المشروعات بالمدن والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ مع الجهات المعنية وأعلن المحافظ عن افتتاح مضمار الهجن ودار المناسبات بنويبع 30 يونيو من العام الجاري.

وأضاف أن محطة تحلية مياه نويبع على وشك الانتهاء وناقش مع رئيس المدينة أعمال الرصف والتجميل والإنارة بالطرق المؤدية إلى المحطة إستعداداً لافتتاحها.

كما تم خلال الإجتماع أنه تم الإنتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول بمنطقتي المزينة والترابين بأكثر من 70 مليون جنيه.

وبحث الاجتماع إنشاء عدد 50 منزل بدوي بالتجمعات البدوية بنويبع بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إغلاق محرقة النفايات بنويبع بعد افتتاح محرقة النفايات بطور سيناء عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

ناقش المحافظ مشروع إنشاء عدد 50 منزل بدوي طابا بالتعاون مع صندوق العشوائيات، كما تطرق الإجتماع لمشروع صيانة حنفيات الحريق بمدن المحافظة بعدد 211 حنفية حريق كمرحلة أولي بالتنسيق مع الحماية المدنية، وشركة المياه، والشئون المالية بالمحافظة.