شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس: 269 مسجدآ لصلاة عيد الفطر المبارك بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه تم تجهيز وتعقيم وإعداد ٢٦٩ مسجدآ بجميع أحياء السويس لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيد الفطر المبارك.

وتابع في تصريحات، أن المساجد المعدة لصلاة عيد الفطر المبارك موزعة توزيعا جغرافيا بحيث تغطي جميع أنحاء السويس وعلي جميع العاملين بالمساجد متابعة النظافة والتعقيم وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «راضي» أنه على ثقة في وعي شعب السويس الباسل ومدي تعاونه واتخاذه كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لتتم صلاة عيد الفطر المبارك بخير وسلام.