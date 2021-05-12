شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإذاعات الإسلامية يندد بالانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ندد اتحاد الإذاعات الاسلامية بالانتهاكات السافرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في القدس الشريف وفي المسجد الأقصي في تحد سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم .

وقال الاتحاد في بيان: «في هذا الشهر المعظم فلا زالت تتواصل الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني على أطفاله ونسائه وشيوخه في استعراض بائس للقوة أمام شعب أعزل، لايمتلك إلا حجارة في يده وقلب مفعم بالإيمان والثقة في نصر الله».

وتابع الاتحاد أن فلسطين ستبقي أبية على الطغاة مهما طال الزمن وسيظل شعبها مرابطا على أرضه وعرضه ومقدساته، مدافعا عن الأقصي المبارك أولي القبلتين وثالث الحرمين.

وطالب اتحاد الاذاعات الاسلامية المجتمع الدولي بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الصهيونى في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.