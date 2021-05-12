شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصري الشقيق بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكتب الجودر، عبر حسابه على تويتر: «يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات لجمهورية مصر العربية الشقيقة.. قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. داعياً المولى العلي القدير في هذه الأيام المبهجة أن يحفظ لمصر أمنها وأمانها واستقرارها.. وأن يعيده بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير».