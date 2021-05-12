شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، برفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد الفطر المبارك، حيث كلف إدارة المتابعة الميدانية والبيئة وقسم الأمن بالوحدة المحلية، بالمرور على الأسواق ، وذلك للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والوقائية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة.

كما شدد على إدارة التموين بمتابعة سير المخابز طوال أيام عيد الفطر والعمل على إنتاج رغيف الخبز بأعلى جودة والإلتزام بالاوزان المقررة ومراجعة حصص الدقيق بكل مخبز، مؤكدا على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية.

و أكد رئيس المدينة اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد ، مشيرا إلى أن هناك نبوتجيات عمل بجميع الأجهزة المعنية بنطاق المدينة للسيطرة على أى طارئ.

وكان رئيس مدينة القصير أوضح أن توجيهات تضمنت تكثيف العمل الميدانى وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ، ومحاسبة الغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.