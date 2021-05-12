شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول دولة تعلن خلوها من كورونا بعد نجاح حملة التلقيح بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ أنها سجلت رقما قياسيا عالميا في التلقيح ضد كورونا بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى، حيث فاقت حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات، وفقا للمسئولين بها.

وقالت الحكومة في بيان إن "فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكانا خاليا من كوفيد"، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وتلقت ناورو جرعات من لقاح أسترازينيكا، وتلقى 7392 شخصا الجرعة الأولى أو ما يعادل حوالي 108 بالمئة من السكان البالغين بما أن العدد يشمل الأجانب خلال شهر، كما تعد جزيرة ناورو واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا.



جزيرة ناورو

وأقر رئيس فرقة العمل الخاصة بكورونا، كيرين كيكي بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات كورونا.

وأضاف أنه "عند وصول أي مسافر، هناك خطر أنتقال فيروس كورونا إلى ناورو، وقد أظهرت الوقائع الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي يمكن أن يتطور بها الوضع".

جمهورية ناورو أو ما كانت تعرف قديما باسم الجزيرة السعيدة أو الجزيرة المبهجة هي دولة جزرية تقع في مايكرونيزيا في المحيط الهادي، وأقرب الجزر لها هي جزيرة بانابا في جمهورية كيريباس، التي تبعد عنها 300 كم شرقاً، وتعد ناورو أصغر دولة جزيرية في العالم حيث تبلغ مساحتها 21 كم².