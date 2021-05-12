شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر مهنئا بعيد الفطر: فلسطين الأبية قلب العروبة والقدس قضية المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ أيضا الشعب الفلسطينى مؤكدا أنه رمز الصمود وأن القدس هو قضية المسلمين الأولى.

وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "كل عام ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بخيرٍ وسلامٍ بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام والشعب الفلسطينى رمز الصمود، وفلسطين الأبية قلب العروبة، والقدس قضيَّة المسلمين الأولى، كل عام وفلسطين بخيرٍ وأمنٍ وسلامٍ".





وسبق وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنه لا يزال العالم فى صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيونى الغاشم وانتهاكاته المخزية فى حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا فى فلسطين العروبة.

وتابع فى تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين.