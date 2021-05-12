شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 30 صامولة ومغناطيس من معدة طفلة بمستشفيات جامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الطبى فى قسم جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق فى إنقاذ طفله عمرها عام ونصف حضرت بها والدتها للقسم فى حالة لا يرثى لها تشكو من معاناتها بالقئ والآم فى البطن منذ ما يقرب من الأسبوع ليهرع بها الأطباء، وبعمل عدة أشعات تبين وجود جسم غريب داخل البطن، فقرروا خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وجاء الفريق الطبى من فريق عمل الحوادث من جراحة الأطفال برئاسة الدكتور أحمد عزت رئيس القسم وفريق من قسم التخدير ، ليتفاجئوا بوجود ما يقرب من 30 قطعة معدنية داخل أحشائها عباره عن صواميل ومغناطيس وهى ما تسببت فى حالة القئ والإعياء الشديد التى عانت منهم الطفلة على مدار أيام وتم استخراج القطع بنجاح، فيما أفادت الأم بأن الطفلة تلهو فى الشارع بالقرب من إحدى الورش وربما ابتلعت هذه القطع أثناء ذلك.

وأعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الفريق الطبى، الذين قاموا بواجبهم بكفاءة وإخلاص، مضيفًا أن أطباء جامعة الزقازيق والهيئة التمريضية يثبتون دائمًا كفاءتهم العالية ويؤكدون تفوق التعليم الطبى فى مختلف التخصصات والمجالات العلمية .

والجدير بالذكر أنه تم خروج الطفلة بسلام واستقرت حالتها تماماً وتوجهت أسرتها بالشكر للأطباء على سرعة تشخيصهم وإنقاذهم للطفلة، فيما نصح الأطباء بالإنتباه واليقظة للأطفال فى هذا السن الحرج وعدم الإنشغال عنهم لكى لا تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.