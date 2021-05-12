شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن توفير 222 ألف شجرة لزراعتها فى 21 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال التشجير بمنطقة التبين، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفى إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وأوضحت فؤاد انه تم زراعة 3000 شجرة بشوارع منطقة التببن وهم شارع حديد وصلب والثروه المعدنية ومصانع الأسمنت والكورنيش وشارع الملاءة، حيث تم زراعة أشجار تيكوما واكاسيا وبنجامبنا، والتى تتميز بقلة الاحتياجات المائية وقدرتها على امتصاص الملوثات .

وأضافت وزيرة البيئة انه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجا فقد تم البدء فى توفير 222 ألف شجرة لزراعتها فى 21 محافظة والقرى التابعه لها، كما تم تشجير الطريق المؤدى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به 150 شجرة، وزراعة 10 آلاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد بعدد من الأحياء والمدن .

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم البدء فى أعمال إنشاء مشتل بيئى على مساحه ٥ أفدنة بمدينه الخارجة وذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى البيئة والزراعة ومحافظة الوادى الجديد. حيث سيتم استغلال شتلات هذا المشتل فى تنفيذ أعمال التشجير فى جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة ضمن المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" والتى تنفذها وزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على استمرار تنفيذ حملات التشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى بهدف غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.