شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مصر نائبا للرئيس فى اجتماع اللجنة الحكومية بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بشأن الاجتماع الافتراضى للجنة الحكومية الدولية (اجتماع فئة ثانية) الخاصة بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح، والذى نظمته اليونسكو خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو 2021.

وأفاد التقرير أن جمهورية مصر العربية تم اختيارها (نائب للرئيس) لهذا الاجتماع وممثلا للدول العربية، حيث تم اختيار د. عصام خميس عضو مجلس سياسات التعليم العالى والبحث العلمى وعضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة باليونسكو، والدكتور صلاح عبية مدير مركز الفوتنيات للمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمستشار عمرو عبدالله عضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو، لتمثيل جمهورية مصر العربية فى هذا الاجتماع.

شارك فى هذا الاجتماع خبراء ممثلون لحكومات الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو والأعضاء ‏المنتسبين لليونسكو، ويعد هذا الاجتماع تحضيرى ليتم من خلاله وضع اللمسات النهائية لتوصية العلم المفتوح قبل أن تعرض على المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الـ41 والذى ستنعقد فى نوفمبر 2021.

وفى كلمته، أعرب المستشار عمرو عبدالله عضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو عن سعادته لاختيار مصر نائبًا لرئيس المنطقة العربية لهذا الاجتماع، فضلا عن الجهد المبذول من أمانة اليونسكو فى مساعدة الدول الأعضاء بالمنظمة على صياغة هذه التوصية (العلم المفتوح)، مؤكدًا على أن مصر تؤيد هذه المبادرة بشكل كامل وشاركت بنشاط فى صياغة هذه التوصية، من خلال فريق خبراء، وكذا باستضافة المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية فى أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يشكل أولوية فى المنطقة العربية، مضيفًا أن مصر نظمت أكثر من اجتماع فى الفترة الأخيرة وورش عمل بخصوص توصية العلم المفتوح.

وأضاف عضو الوفد الدائم لمصر لدى اليونسكو، أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة نجحت فى الحصول على تمويل لمشروع بعنوان "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى الدول العربية" وذلك على برنامج المساهمة للمنظمة اليونسكو لعامى 2020 – 2021، ليتم تنفيذه على المستوى الإقليمى فى الدول العربية، مؤكدًا على أن أهمية هذه التوصية لا تكمن فقط فى محتواها ولكن أيضًا فى توقيتها الذى يتزامن مع جائحة صحية غير مسبوقة مقترنة بتطور هائل فى استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفى الوقت نفسه، أطلقت اللحنة الوطنية المصرية لليونسكو تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة الاستبيان الخاص بالعلم المفتوح بالمنطقة العربية، إلكترونيًا خلال الفترة من 2 مايو 2021 حتى 2 يونيو 2021، والذى يعد بمثابة المرحلة الأولى من المشروع الإقليمى "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى المنطقة العربية"، ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو 2020-2021، حيث أنه من المقرر أن يتم مناقشة وتحليل نتائج هذا الاستبيان خلال اجتماع خبراء إقليمى يعقد بجمهورية مصر العربية يوم 29 يونيو 2021، بهدف تبادل الخبرات ووضع توصيات بشأن التحديات الخاصة بالعلم المفتوح فى الدول العربية.

كما طالبت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو الباحثين والأكاديميين والمتخصصين، وغير المتخصصين وكذلك صانعى القرار، وواضعى السياسات والمعنيين استيفاء هذا الاستبيان من خلال الرابط التالي:

جدير بالذكر أن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى دورته الـ40 قرر صياغة مشروع توصية العلم المفتوح وفقا لدستور اليونسكو والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتوصيات المقدمة الى الدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية، وتم إرسال المسودة الأولى للتوصية للدول الأعضاء باليونسكو فى سبتمبر 2020، وشارك فريق مصرى لوضع بعض التعليقات على هذه التوصية، وأخذت اللجنة الاستشارية للعلم المفتوح وأمانة اليونسكو هذه التعليقات فى الاعتبار فى مسودة نص التوصية والتقرير النهائى الذى أرسل إلى الدول الأعضاء فى اليونسكو مارس 2021.