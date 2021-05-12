شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تواصل العمل بغرفة العمليات المركزية للتصدى لأى تعدى على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل عرفة العمليات المركزية التى شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، أعمالها، منذ صباح اليوم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لرصد أى حالات لـ التعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل معها وإزالتها فى المهد، وذلك بالتنسيق مع اجهزة الحكم المحلى وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إنه تم الربط بين غرفة العمليات المركزية، والغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية، لرصد أى حالات للتعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، لافتا إلى أنه يتم أيضا تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين فى هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إلى أنه تم إلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لتكليفات رسمية صادرة من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة فى هذا الشأن، حيث تم التأكيد على المرور الدورى والمستمر لمشرفى الأحواض، على الزمامات والمتابعة لأى حالة تعدى على الأرض الزراعية، لإزالتها فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.