شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 397 شابا واستخراج 512 شهادة قياس مستوى مهارة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 397 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1049 شاباً، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 512 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 4 رخص لذوى الهمم والعزيمة.

وأوضح الوزير، فى بيان، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً منها 5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه، و4 منح مواليد بـ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 108 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى 51 ألفاً و134 جنيهاً .

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 195 منشأة (دورى وحملات)، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، كما تم عقد 3 ندوات عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 203 منشآة، وإعادة التفتيش على 314 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 254 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 30 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى إلى القضاء، وحفظ 4 شكاوى، و 24 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 327 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.