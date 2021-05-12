حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال في بيانه: أتقدم بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعوا المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها ومجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وجميع مسئولي وكبار رجال الدولة المصرية، داعياً أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.