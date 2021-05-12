كشف ملابسات سرقة خزينة أحد فروع شركة للاتصالات بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد فروع شركة للاتصالات، وتمكنت من تحديد وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة الخارجة من (مدير فرع أحد شركات الاتصالات) أنه حال قيامه بفتح الفرع اكتشف أن الباب الرئيسي مفتوح وباب الخزينة مفتوح ومُثبت به المفتاح الخاص بها وسرقة (مبالغ مالية من داخلها - جهاز DVR الخاص بمنظومة كاميرات الفرع).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدفهم المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم قرر أحد المتهمين بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين لرغبته في الانتقام من إدارة الشركة المشار إليها لفصله من العمل، وأنه تحصل على المفتاح الخاص بالفرع عن طريق مغافلة صديقه "عامل نظافة " بفرع الشركة، واستخرج نسخة عليه منذ حوالي شهر ثم قام بتوفير ملابس خاصة بالعاملين بالفرع "2 تيشرت" وسلمها للمتهمين الآخرين وحدد لهم مكان جهاز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة ومكان مفتاح الخزينة، كما أضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجه ثلاثة متهمين منهم مستقلين دراجة نارية إلى الفرع وقام أحدهم بفتح الباب الرئيسي وتحصل على مفاتيح الخزينة وفتحها واستولوا على مبلغ مالي وقام أحدهم بنزع وحدة التسجيل الخاصة بالكاميرات، ثم قاموا بالتخلص من الملابس ووحدة التخزين بإلقائهما بأحد المصارف المائية واقتسامهم المبلغ المالي فيما بينهم, كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وانفاقهم باقي المبلغ.