ضبط شخص استولى على أموال مواطن بالغربية بزعم تسفيره للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على مواطن – مُقيم بمحافظة الغربية، والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي تحت ذات الزعم، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.