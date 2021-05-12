ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة 3 آخرين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شخص وبحوزته سلاح ناري وذخائر عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخرين ومقتل أحدهم بسبب خلافات على قطعة أرض.

تبلغ لقسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها (4 أشخاص "مصابين بطلقات نارية بأماكن متفرقة" ووفاة أحدهم) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال وسؤال أحد المصابين إتهم (أحد الأشخاص) بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأودى بحياة أحدهم وأحدث إصابة الباقين لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه وتبين إصابته بجرح وكدمات متفرقة بالجسم وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.